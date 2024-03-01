В россиянке выросла 40-сантиметровая зубастая опухоль

В Чебоксарах хирурги удалили женщине опухоль с волосами и зубами

В Чебоксарах хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера обнаружили в теле пациентки опухоль с зубами и волосами, выросшую в брюшной полости. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Россиянка заметила резкое увеличение живота и начала ощущать слабость еще в июне 2023 года, однако обратилась к врачам лишь спустя полгода, когда новообразование выросло до огромных размеров, а также появились одышка и запоры. В результате терапевт направил женщину к онкологу с подозрением на рак яичника, где обследование выявило опухоль диаметром свыше 40 сантиметров.

В онкоцентре отметили, что новообразование сдавливало окружающие его органы, а также подпитывалось от крупных сосудов, что несло риск сильной кровопотери при их повреждении. Однако в ходе длившейся более двух часов операции медикам удалось сохранить жизнь пациентке. При этом удаленная опухоль, оказавшаяся зрелой тератомой, удивила врачей своим содержимым из жировой ткани, волос и зубов.

По словам заведующего онкогинекологическим отделением диспансера Дмитрия Глякина, зрелая тератома является доброкачественной опухолью и образуется из эмбриональной ткани. «Заболевание крайне редко достигает таких гигантских размеров, как у нашей пациентки. В большинстве случаев подобные опухоли выявляются на ранних этапах развития, когда можно применить органосохраняющие, малоинвазивные методы хирургии», — объяснил он.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи удалили из тела беременной женщины сразу 40 опухолей. Операция прошла успешно, и пациентке сохранили возможность иметь детей.