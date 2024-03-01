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12:49, 1 марта 2024Экономика

ВТБ назвал сроки возвращения к выплатам дивидендов

Костин: ВТБ планирует вернуться к выплате дивидендов по итогам 2025 года

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Государственный банк ВТБ планирует вернуться к выплате дивидендов по итогам 2025 года. Сроки возвращения назвал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, его слова приводит РБК.

По итогам новой трехлетней стратегии развития финансовая организация планирует заработать 650 миллиардов рублей к 2026 году. Дивиденды в таком случае в 2025 году составят 80 миллиардов рублей.

Как заявил Костин, прежняя стратегия развития банка принималась на период 2019-2022 год, однако после начала российской военной операции на Украине и ввода санкций против ВТБ организация разработала новую программу. Ее проект был утвержден Наблюдательным советом ВТБ 19 декабря 2023 года.

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Чистая прибыль банка по итогам 2024 года может составить 435 миллиардов рублей, по итогам 2025 года — 520 миллиардов рублей. Рентабельность капитала составит порядка 19, а в 2026 году — около 20 процентов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Главным акционером банка ВТБ (обладает 61,8 процента голосующих акций) является правительство России. Банк находится под блокирующими санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады с 2022 года. Его активы заморожены, а гражданам и компаниям из этих стран запрещено иметь дело с ВТБ и его структурами.

Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников заявил, что банк планирует до конца 2026 года на 40 процентов увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса при росте клиентской базы в 1,5 раза. В рамках Стратегической недели банка он также рассказал, что за предыдущий стратегический период организация нарастила число активных клиентов среднего и малого бизнеса в 2,5 раза. Его услугами пользуются уже 1,3 миллиона клиентов-предпринимателей и компаний, это каждый третий реально действующий бизнес в стране.

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      Вячеслав Агапов
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