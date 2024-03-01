ВТБ назвал сроки возвращения к выплатам дивидендов

Костин: ВТБ планирует вернуться к выплате дивидендов по итогам 2025 года

Государственный банк ВТБ планирует вернуться к выплате дивидендов по итогам 2025 года. Сроки возвращения назвал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, его слова приводит РБК.

По итогам новой трехлетней стратегии развития финансовая организация планирует заработать 650 миллиардов рублей к 2026 году. Дивиденды в таком случае в 2025 году составят 80 миллиардов рублей.

Как заявил Костин, прежняя стратегия развития банка принималась на период 2019-2022 год, однако после начала российской военной операции на Украине и ввода санкций против ВТБ организация разработала новую программу. Ее проект был утвержден Наблюдательным советом ВТБ 19 декабря 2023 года.

Чистая прибыль банка по итогам 2024 года может составить 435 миллиардов рублей, по итогам 2025 года — 520 миллиардов рублей. Рентабельность капитала составит порядка 19, а в 2026 году — около 20 процентов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Главным акционером банка ВТБ (обладает 61,8 процента голосующих акций) является правительство России. Банк находится под блокирующими санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады с 2022 года. Его активы заморожены, а гражданам и компаниям из этих стран запрещено иметь дело с ВТБ и его структурами.

Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников заявил, что банк планирует до конца 2026 года на 40 процентов увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса при росте клиентской базы в 1,5 раза. В рамках Стратегической недели банка он также рассказал, что за предыдущий стратегический период организация нарастила число активных клиентов среднего и малого бизнеса в 2,5 раза. Его услугами пользуются уже 1,3 миллиона клиентов-предпринимателей и компаний, это каждый третий реально действующий бизнес в стране.