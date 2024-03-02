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18:25, 2 марта 2024Культура

Бондарчук объявил о невероятной востребованности кадров в киноиндустрии

Бондарчук: в российском кино кадры невероятно востребованы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Кадры в сфере киноиндустрии в России сегодня невероятно востребованы, заявил режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук. Его слова передает РИА Новости в субботу, 2 марта.

«Востребованность невероятная. Режиссеры по-прежнему нужны. Сценаристы нужны всегда… Новые профессии в кино тоже будут востребованы», — заявил Бондарчук. Он связал это с всплеском производства в киноиндустрии, подобного которому еще никогда не было. Кинорынок, по его словам, «невероятно разогрет».

Самой востребованной профессией в индустрии режиссер назвал киноаналитику. «В России, особенно в Москве, возможности реализовать себя есть. Все ярко происходит. Сейчас время диджитал-маркетинга», — резюмировал Бондарчук.

Режиссер также заявил о планах трансформировать спортивную мелодраматическую кинофраншизу «Лед», третья часть которой вышла в феврале 2024 года. «Есть планы в этой Вселенной немножко трансформировать проект», — рассказал Бондарчук, не раскрывая подробностей.

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      Евгений Шульгин
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