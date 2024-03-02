Для россиян организовали живой концерт в небе

VK Музыка и «Аэрофлот» организовали концерт для пассажиров рейса Москва — Сочи

К старту Всемирного фестиваля молодежи VK Музыка и «Аэрофлот» организовали для россиян живой концерт в небе. Во время рейса Москва — Сочи перед пассажирами выступили HammAli & Navai и Seville. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

HammAli & Navai исполнили несколько треков, среди которых была «Птичка» — один из самых прослушиваемых в VK. Seville исполнила свои хиты «Кукла», «Чувства», «Качели», «CO2», «Номер 1» и «Гармония». Среди пассажиров рейса были участники Всемирного фестиваля молодежи, а также популярные российские артисты и блогеры — музыканты MIA BOYKA, Mary Gu, блогер Сабина Хайрова, телеведущие Яна Чурикова и Лев Шагинян.

«Сегодня мы впервые дали концерт на высоте 10 тысяч метров! Такого опыта у нас еще не было и получилось просто супер. В прошлом году VK Музыка нас приглашала выступать в метро, а теперь мы оказались с концертом в небе!» — поделился впечатлениями дуэт HammAli & Navai.

Музыкальный рейс Москва — Сочи приурочен ко Всемирному фестивалю молодежи, который проходит с 1 по 7 марта в Сириусе. В рамках фестиваля при поддержке VK Музыки пройдут концерты с участием таких популярных российских исполнителей, как Filatov & Karas, Seville, HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, DJ Федор Фомин и Катя Лель.

Полную запись концерта на борту пользователи «ВКонтакте» увидят первыми эксклюзивно в сообществе VK Музыки.