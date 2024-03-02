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04:07, 3 марта 2024Россия

Движение по Крымскому мосту перекрыли после сообщений о взрывах

Движение по Крымскому мосту перекрыли после сообщений о взрывах в Феодосии

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту.

Ранее 3 марта Telegram-канал Shot сообщил о взрывах в Феодосии. «Два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. Спустя некоторое время раздались еще несколько взрывов», — говорится в сообщении.

1 марта сообщалось о попытке ВСУ атаковать Крымский мост британскими ракетами Storm Shadow.

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      Марина Совина
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