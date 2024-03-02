Командир «Ахмата» рассказал о чувствах бойцов после послания Путина

Алаудинов: бойцы в послании Путина услышали гарантии, что и и семьи не оставят

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что в послании президента России Владимира Путина к Федеральному собранию бойцы специальной военной операции (СВО) услышали твердость в постановке задач и гарантии того, что их и их семьи не оставят со своими проблемами. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала «Россия 24» Алаудинов рассказал о чувствах военных после выступления главы государства. Он отметил, что для солдат на передовой очень важны «твердость верховного главнокомандующего в постановке задач, ну и готовность его идти до конца, до того момента, когда мы четко не победим».

Он также добавил, что это было «самое социальное послание». «Очень важно для бойцов находящихся на передовой — социальные программы, которые направлены именно для того, чтобы помочь (…) бойцам на передовой и их домашним». По его словам, военные «получили четкие гарантии того, что они и их близкие не останутся сами с собой и со своими проблемами».

29 февраля Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию. В самом начале он затронул темы специальной военной операции на Украине, отношений с Западом, стратегической стабильности, а позже перешел к той части, которую ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков предложил считать его предвыборной программой.

