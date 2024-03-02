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14:06, 2 марта 2024Мир

Лавров и король Эсватини обсудили перспективы отношений двух стран

МИД: Лавров и король Эсватини обсудили перспективы развития отношений двух стран
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III в ходе встречи на полях третьего Анталийского дипломатического форума обсудили перспективы расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Сообщается, что в ходе беседы были затронуты различные аспекты российско-эсватинийского сотрудничества, в том числе перспективы укрепления двустороннего политического диалога. Кроме того, были затронуты вопросы расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Также в ведомстве отметили, что стороны указали на близость или схожесть позиций Москвы и Мбабане по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, а также на взаимный настрой для более тесной координацию действий на многосторонних площадках, в первую очередь, в ООН.

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      Екатерина Подвигина
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