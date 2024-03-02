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09:26, 2 марта 2024Интернет и СМИ

Маск оценил заявление о признании Крыма и Донбасса российскими

Илон Маск поддержал заявление Принса о признании Крыма и Донбасса российскими
Начало событий в новости В США призвали оставить России Крым, Луганск и Донецк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал заявление основателя частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса о необходимости завершения конфликта на Украине с признанием за Россией Крыма и Донбасса. В соцсети Х Маск написал: «К сожалению, это правда», комментируя пост Принса о том, что «западная оборонная база смешна» и «никто не пойдет на войну с "русским медведем"».

Основатель ЧВК считает, что Украина уничтожает себя демографически, поскольку у Киева нет достаточной живой силы. По его мнению, худой мир лучше любого представления о войне.

«Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — призвал он. По мнению Принса, также американским налогоплательщикам не нужно тратить еще 100 миллиардов долларов на помощь Украине, где процветает коррупция.

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      Любовь Ширижик
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