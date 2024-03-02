Подростки засняли нападение на инвалида на видео

В Перми подростки избили инвалида и записали это на видео

В Перми подростки записали и опубликовали в интернете видео, на котором юноша избивает инвалида. Запись приводит Telegram-канал «Подъем».

На кадрах молодой человек под одобрительные комментарии оператора наносит мужчине удары кулаками по лицу и туловищу, после чего бьет его ногой по голове. Пострадавший спасается бегством.

Отмечается, что полиция проводит проверку инцидента. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что пострадавший не обращался за помощью к медикам. Полицейские заявили, что устанавливают личности людей и обстоятельства произошедшего.