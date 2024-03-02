Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи и обратился к участникам

Президент России Владимир Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи. Глава государства обратился к участникам церемонии в видео. Оно доступно сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Вы [участники фестиваля] лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем свое слово, то всегда его держим. Мы верим в молодежь и строим Россию страной возможностей для молодежи. И, конечно, мы всегда открыты для диалога», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что авторы и исполнители Анастасия Белявская и Олег Сидоров (дуэт Nansi&Sidorov) представили гимн Всемирного фестиваля молодежи-2024 на площадке в Сириусе.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран.

