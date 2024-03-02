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06:53, 3 марта 2024Мир

Стало известно о победе Трампа на кокусах в двух штатах

Трамп победил на кокусах в Айдахо и Мичигане
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza/IMAGO/Global Look Press

Дональд Трамп побеждает на кокусах Республиканской партии в Мичигане и Айдахо. Об этом сообщает Reuters.

В Мичигане бывший президент США обошел свою единственную конкурентку Никки Хейли во всех 13 округах. Он получил 1575 голосов, у Хейли — 36.

В Айдахо Трамп набрал 85 процентов голосов, пишет Assosiated Press.

Трамп уже заручился поддержкой 244 делегатов предстоящего съезда партии — чтобы быть выбранным кандидатом в президенты от партии, за претендента должны проголосовать не менее 1215 делегатов съезда.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. На кокусах члены партии проводят собрания и открытое голосование. Праймериз предполагает тайное голосование.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

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      Марина Совина
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