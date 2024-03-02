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20:02, 2 марта 2024Россия

Политолог увидела в ВФМ стремление молодежи всего мира к диалогу с Россией

Дарья Кривешко: организация ВФМ стала важнейшим элементом молодежной политики

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Политика президента Владимира Путина направлена на формирование статуса России как ядра молодежной политики в мире. Такое мнение высказала Дарья Кривешко, политолог, член Экспертного клуба «Дигория».

«В России молодые люди ежедневно достигают высот в творчестве и науке, доносят свои желания и потребности до власти, отстаивают интересы вопреки международному давлению политических элит, которые искусственно создают недружественный образ государств, хотя их граждане придерживаются иного мнения. ВФМ прекрасно иллюстрирует, что молодежь всего мира стремится к диалогу с Россией», — говорит эксперт.

Россия, по ее словам, открыта для активной молодежи, чтобы в процессе равного, дружеского, конструктивного диалога обсуждать новые идеи о справедливом мире и роли молодых людей в его формировании.

«Россия поддерживает молодежь других государств и разрешает участвовать в федеральных конкурсах, проектах, получать образование и строить карьеру внутри страны. Важнейшим элементом российской молодежной политики стала организация Всемирного фестиваля молодежи по инициативе Владимира Путина и Росмолодежи. Негласное правило Фестиваля – будущее мира в руках молодых людей, открытых для мирного, консенсусного взаимодействия», — отмечает Дарья Кривешко.

В этом году участниками ВФМ стали более 20 тысяч молодых людей, половина из которых иностранные гости-лидеры в спорте, образовании, культуре, медиа и так далее. Это молодежь Белоруссии, Таджикистана, Индии, Аргентины, КНДР и других стран. По словам президента, делегаты из 190 стран зарегистрировались на Фестиваль. Отличилась и Москва. Более 1000 молодых волонтеров стали амбассадорами ВФМ и отправились в Сочи.

«Кстати, первый диалог уже состоялся даже до официального открытия. На Международной аллее дружбы участники из Нидерландов, Канады, Исландии высадили деревья. Российские волонтеры помогли ребятам познакомиться и узнать больше друг о друге. Очень символичное событие, ведь высадка дерева всегда ассоциируется с началом новой жизни, процветанием. Зарубежные участники ощутят мирный настрой и доброжелательный дух российской молодежи», — отметила Дарья Кривешко.

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      Татьяна Романова
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