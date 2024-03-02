В России заработала платформа о Всемирном фестивале молодежи

Информационная платформа о работе ВФМ-2024 начала работу

Информационная платформа festival2024.ru начала свою работу. На ней представлены новости, статьи, фото и тесты.

Платформа не только предоставляет собственный контент, но и оптимизирует информацию из других источников, что поможет читателям найти больше информации, которая собрана на едином ресурсе.

Участниками Всемирного молодежного фестиваля, который проходит в «Сириусе» стали более 20 тысяч человек из более 180 стран. Организатором мероприятия является Росмолодежь.