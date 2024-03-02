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13:09, 2 марта 2024Россия

В России заработала платформа о Всемирном фестивале молодежи

Информационная платформа о работе ВФМ-2024 начала работу

Фото: Unsplash

Информационная платформа festival2024.ru начала свою работу. На ней представлены новости, статьи, фото и тесты.

Платформа не только предоставляет собственный контент, но и оптимизирует информацию из других источников, что поможет читателям найти больше информации, которая собрана на едином ресурсе.

Участниками Всемирного молодежного фестиваля, который проходит в «Сириусе» стали более 20 тысяч человек из более 180 стран. Организатором мероприятия является Росмолодежь.

Всемирный фестиваль молодежи-2024
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      Алена Шаповалова
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