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10:06, 3 марта 2024Мир

Банды выпустили сотни заключенных после нападения на главную тюрьму Гаити

Банды с оружием напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных

Фото: Unsplash

Банды выпустили сотни заключенных после нападения на главную тюрьму Гаити. Соответствующую информацию приводит Gazette Haiti.

Отмечается, что члены вооруженных группировок совершили нападение на учреждение в Порт-о-Пренсе. При этом охранявшие тюрьму полицейские не смогли противостоять их натиску.

Согласно информации издания, среди сбежавших из тюрьмы заключенных также оказались известные члены влиятельных банд. О пострадавших и жертвах в результате происшествия не сообщается.

В октябре сообщалось, что во Франции заключенного, сбежавшего из тюрьмы на вертолете, приговорили к новому тюремному сроку. 51-летний Редуан Фаид сбежал из тюрьмы в городе Рео днем 1 июля 2018 года.

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      Алина Гостева
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