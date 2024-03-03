Банды выпустили сотни заключенных после нападения на главную тюрьму Гаити
Банды с оружием напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных
Банды выпустили сотни заключенных после нападения на главную тюрьму Гаити. Соответствующую информацию приводит Gazette Haiti.
Отмечается, что члены вооруженных группировок совершили нападение на учреждение в Порт-о-Пренсе. При этом охранявшие тюрьму полицейские не смогли противостоять их натиску.
Согласно информации издания, среди сбежавших из тюрьмы заключенных также оказались известные члены влиятельных банд. О пострадавших и жертвах в результате происшествия не сообщается.
В октябре сообщалось, что во Франции заключенного, сбежавшего из тюрьмы на вертолете, приговорили к новому тюремному сроку. 51-летний Редуан Фаид сбежал из тюрьмы в городе Рео днем 1 июля 2018 года.