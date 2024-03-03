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18:48, 3 марта 2024Забота о себе

Раскрыты ранние признаки деменции

Невролог Галиулина: перемены в настроении могут указывать на деменцию

Фото: Unsplash

Перемены в настроении, отсутствие интереса к недавно любимому хобби, забывчивость и дезориентация в пространстве могут указывать на развитие деменции. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог группы компаний BestDoctor Карина Галиулина.

Одним из таких признаков также является появление синдрома Плюшкина, когда пожилой человек начинает накапливать ненужные ему вещи, которые могут мешать нормальной жизни в доме, добавила эксперт. Пенсионер с зарождающейся деменцией иногда прячет свои вещи, а потом не может их найти, продолжила она.

«Часто наблюдается нарушение способности следить за разговором : пожилой человек продолжает задавать один и тот же вопрос, с отрешенным видом выслушивает ответ и никак не может запомнить его», — рассказала Галиулина.

Ранее ученые Университетского колледжа Лондона раскрыли, что у людей, подверженных риску болезни Альцгеймера, задолго до появления первых симптомов нарушается пространственная навигация.

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