В США заявили о планах Байдена нарушить «единственное табу» после переизбрания

Сакс: Байден отправит войска на Украину в случае победы на выборах

Президент США Джо Байден отправит американских солдат на Украину, если победит на предстоящих выборах. Об этом заявил американский бизнесмен Дэвид Сакс в соцсети X.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ввод войск в страну остается «единственным табу», но такая возможность уже обсуждается на Западе. По его словам, американский лидер не пойдет на такой шаг до переизбрания, поскольку столкнется с критикой. «Но я не сомневаюсь: если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска на Украину», — пишет предприниматель.

Он напомнил, что изначально Байден не хотел поставлять некоторую технику Киеву, в частности, истребители F-16 и танки Abrams, но затем передумал.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не будут отправлять своих военных на Украину. Она подчеркнула, что Байден «ясно дал понять», что не намерен это делать.