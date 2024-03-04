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01:47, 4 марта 2024Бывший СССР

Балицкий назвал причину атак ВСУ по гражданской инфраструктуре

Балицкий: ВСУ атакуют инфраструктуру из-за отсутствия у них успехов на фронте

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области атакуют преимущественно гражданскую инфраструктуру. Причину назвал губернатор региона Евгений Балицкий в интервью «Известиям», по его словам, так они прикрывают отсутствие успехов в зоне боевых действий.

«Они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей. Соответственно, вокруг этого все и крутится», — объяснил Балицкий.

Ранее глава Запорожской области назвал Макрона идиотом из-за его слов о возможной отправке войск НАТО в зону украинского конфликта. По словам Балицкого, французский лидер не понимает, что европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине.

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      Александра Синицына
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