Балицкий: ВСУ атакуют инфраструктуру из-за отсутствия у них успехов на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области атакуют преимущественно гражданскую инфраструктуру. Причину назвал губернатор региона Евгений Балицкий в интервью «Известиям», по его словам, так они прикрывают отсутствие успехов в зоне боевых действий.

«Они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей. Соответственно, вокруг этого все и крутится», — объяснил Балицкий.

Ранее глава Запорожской области назвал Макрона идиотом из-за его слов о возможной отправке войск НАТО в зону украинского конфликта. По словам Балицкого, французский лидер не понимает, что европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине.