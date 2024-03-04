Из Black Star Burger захотели сделать модные рестораны с вином

Black Star Burger поменяет концепцию, запустив продажи шампанского и вина

Из ресторанов быстрого питания Black Star Burger в рамках новой концепции, которую планируется запустить в мае, захотели сделать общепит, продающий в том числе вино и шампанское, рассказал РИА Новости сооснователь сети Юрий Левитас.

«Цель — сделать что-то модное. Однако если это зайдет и будет успешно, не означает, что уйдет обычный формат. Просто будет несколько форматов», — отметил бизнесмен.

Смену концепции планируется начать с заведения, расположенного в центре Москвы, на Арбате, и в случае востребованности нового формата его распространят и на другие точки, написал ранее «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты выразили сомнение в том, что франчайзи компании, которым в дальнейшем могут предложить запуск нововведений, воспримут их позитивно на фоне необходимости дополнительных затрат.

Сеть ресторанов быстрого питания Black Star Burger была основана в 2016 году. Как напоминает директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина, ее известность изначально была связана с именем рэпера Тимати (Тимура Юнусова), продавшего в 2022 году свой пакет с 17 процентами акций.