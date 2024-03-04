Кличко высказался о решении Зеленского об отстранении Залужного

Кличко: снятие Залужного с поста главкома ВСУ было ошибкой Зеленского

Снятие Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) было большой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — заявил он. Кличко также отметил, что Зеленский должен был объяснить причины такого решения, поскольку многие украинцы «чувствовали растерянность и отчаяние».

8 февраля Владимир Зеленский заявил, что новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. До этого Сырский был снят с должности командующего сухопутными войсками ВСУ.

Ранее Виталий Кличко раскритиковал действующий при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском политический режим. По его мнению, страна становится все более авторитарной.