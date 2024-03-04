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00:34, 4 марта 2024Мир

Макрона обвинили в создании атмосферы страха

JDD: Макрон заявлениями об угрозе со стороны России создает в атмосферу страха
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и правящая коалиция заявлениями об угрозе со стороны России создают в обществе атмосферу страха. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche (JDD).

Автор статьи обвинил французского лидера в том, что политик планирует использовать этот страх для укрепления своих позиций во время кампании перед выборами в Европарламент.

«Власть хочет навязать страх повестке дня предстоящих европейских выборов, поляризовать дебаты, чтобы осталось только "Национальное объединение", извечный противник президентского лагеря», — пишет издание.

Ранее Макрон объявил, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного оружия. Ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и боеприпасов.

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      Марина Совина
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