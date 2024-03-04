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13:52, 4 марта 2024Среда обитания

Москвичей научили избавляться от квартир

Эксперт Кошевицкий: при продаже квартиры в Москве важны цена и презентация
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При продаже вторичной квартиры в Москве важны цена и презентация объекта. Приемам, которые помогут быстро избавиться от недвижимости, жителей столицы научил основатель онлайн-сервиса Presentation.realty Василий Кошевицкий, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, неадекватная цена может отпугнуть потенциальных покупателей. Назначенная стоимость не должна быть сильно завышена или занижена — в таких случаях покупатели откажутся от покупки до того, как ознакомятся с преимуществами предложения.

Также важно уделить внимание визуальной составляющей. Шансы на быстрое завершение сделки повышают профессиональные фото, виртуальные туры и видеообзоры. «Они помогают потенциальному покупателю визуализировать себя в новом пространстве, создавая эмоциональную связь еще до физического осмотра», — пояснил Кошевицкий.

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При этом решение о ремонте следует принимать осторожно. Косметический ремонт сделает объект привлекательнее, однако в случае необходимости капитального ремонта, стоит оценить, окупятся ли вложения. Кроме того, следует помнить о гибкости и открытости к переговорам во время общения с потенциальными покупателями.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» назвали районы Москвы, где можно найти квартиры дешевле 10 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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