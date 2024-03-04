Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце

Актер Павел Прилучный рассказал, что у него с Муцениеце отличные отношения

Актер Павел Прилучный в разговоре с порталом PROZvezd рассказал, как относится к своей бывшей жене Агате Муцениеце.

«Я никогда не смогу сказать плохо о матери своих детей, что бы там ни происходило», — подчеркнул артист. Прилучный сказал, что рад, что у Муцениеце «все складывается, получается».

Прилучный уточнил, что с новой супругой Зепюр Брутян его объединяет схожие ценности и мышление. По его словам, она также отличается консервативностью.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013 году у пары родился сын Тимофей, в 2016 году — дочь Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод. После этого Муцениеце стала владелицей четырехкомнатной квартиры в Москве, но Прилучный был там зарегистрирован.