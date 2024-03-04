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01:40, 4 марта 2024Силовые структуры

Раскрыты детали задержания российского музыканта и блогера во время выступления

Музыканта и блогера Пророка Санбоя задержали в Петербурге из-за звонка пранекера

Фото: pixabay.com

Российского музыканта, блогера Пророка Санбоя (настоящее имя — Геннадий Чернецов) задержали во время выступления в Санкт-Петербурге из-за телефонного пранка. Такие детали раскрыл Telegram-канал «Двач».

По его информации, неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что у клуба, где проходит концерт, неизвестные якобы выкрикивают антиправительственные лозунги. Также пранкер добавил, что у клуба якобы расправились с девушкой.

Санбоя обвиняют в административном правонарушении — «организация массового пребывания граждан в общественном месте». Он находится в 28-м отделе полиции, с ним уже работает адвокат.

СМИ предполагают, что поводом для задержания стали коронавирусные ограничения. В постановлении властей Петербурга содержится, в том числе, запрет на публичные мероприятия и обязательное согласование концертов с комитетом по культуре. Было ли согласовано мероприятие Пророка Санбоя, на данный момент неизвестно.

Музыканта и блогера задержали вечером в воскресенье, 3 марта, в Action Club в Санкт-Петербурге. Чернецов заявил, что не знает причины задержания, «политикой не занимается» и пел «любовные песни».

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      Марина Совина
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