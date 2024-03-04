Худеющих людей призвали отказаться от некоторых популярных продуктов

Диетолог Волынкина призвала на время диеты отказаться от консервов и колбас

Худеющим людям на время диеты стоит отказаться от некоторых популярных продуктов, рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина. Мешающую сбросить вес еду она перечислила в беседе с NEWS.ru.

Волынкина назвала сахар в чистом виде вредным и напомнила, что злоупотребление им приводит к резкому выбросу инсулина и, как следствие, повышению уровня сахара в крови. Из-за этого, по ее словам, в момент поедания сладкого наблюдается высокая работоспособность, а после приходят сонливость и усталость.

Также диетолог отнесла к числу вредных при похудении продуктов всю еду, содержащую белую муку, в частности выпечку и макароны, фастфуд, кетчуп и майонез. Кроме того, Вялова призвала на время диеты исключить из рациона острую, жирную и соленую пищу, прежде всего консервы, сосиски, колбасы, полуфабрикаты. Наконец, добавила она, худеющим людям лучше воздержаться от употребления алкоголя, так как он снижает метаболизм.

Ранее сообщалось, что, кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.