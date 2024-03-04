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14:34, 4 марта 2024Забота о себе

Худеющих людей призвали отказаться от некоторых популярных продуктов

Диетолог Волынкина призвала на время диеты отказаться от консервов и колбас

Фото: Mathilde Langevin / Unsplash

Худеющим людям на время диеты стоит отказаться от некоторых популярных продуктов, рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина. Мешающую сбросить вес еду она перечислила в беседе с NEWS.ru.

Волынкина назвала сахар в чистом виде вредным и напомнила, что злоупотребление им приводит к резкому выбросу инсулина и, как следствие, повышению уровня сахара в крови. Из-за этого, по ее словам, в момент поедания сладкого наблюдается высокая работоспособность, а после приходят сонливость и усталость.

Также диетолог отнесла к числу вредных при похудении продуктов всю еду, содержащую белую муку, в частности выпечку и макароны, фастфуд, кетчуп и майонез. Кроме того, Вялова призвала на время диеты исключить из рациона острую, жирную и соленую пищу, прежде всего консервы, сосиски, колбасы, полуфабрикаты. Наконец, добавила она, худеющим людям лучше воздержаться от употребления алкоголя, так как он снижает метаболизм.

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Ранее сообщалось, что, кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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      Александра Лисица
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