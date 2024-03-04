Следователи возбудили дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

СК возбудил уголовное дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

Следователи возбудили уголовное дело из-за надписи на Поспеловской батарее, расположенной на острове Русский во Владивостоке и входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

В ведомстве уточняется, что публикацию, на которой неизвестный мужчина наносит надпись на памятнике «Батарея Поспеловская» из баллончика, выявили в ходе мониторинга соцсетей. Дело возбуждено по части 1 статьи 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также других мемориальных сооружений или объектов») УК РФ.

На месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов был изъят пустой аэрозольный баллон. Расследование продолжается.

Ранее следователи завели уголовное дело после завершения контртеррористической операции в городе Карабулак в Ингушетии. Дело возбуждено по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.