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00:01, 4 марта 2024Интернет и СМИ

Собчак снова раскритиковала НТВ из-за фильма о ней

Ксения Собчак раскритиковала фильм НТВ об израильском гражданстве телеведущей
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» снова раскритиковала НТВ из-за фильмов о ней.

Собчак прокомментировала фильм телеканала об израильском гражданстве телеведущей. По словам журналистки, Конституция России разрешает иметь второе гражданство.

«Мне больше всего нравится, конечно, что я там везде фигурирую исключительно как "гражданка Израиля" ... наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы-то?» — написала телеведущая.

11 февраля Собчак заявила, что намерена подать иск против НТВ, связанный с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Причиной стали два фильма, посвященные личной жизни и работе Собчак, «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни».

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      Марина Совина
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