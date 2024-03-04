Стал известен вес взрывчатки под машиной замректора Луганского госуниверситета

Под авто замректора Луганского госуниверситета обнаружили 600 грамм взрывчатки

Под машиной заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева обнаружили около 600 грамм взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС.

Тип взрывного устройства еще не установлен.

Ранее сообщалось, что служебная собака при осмотре машины Киселева обнаружила под днищем взрывчатку. Правоохранители оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли бомбу. Никто не пострадал.

По данным РБК, ранее на Киселева уже была совершена попытка покушения. В мае 2022 года с ним планировали расправиться с помощью пистолета.

