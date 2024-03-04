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15:52, 4 марта 2024Интернет и СМИ

В сети распространили фейковые фото избирательных урн с надписью «Выборы Путина»

Экс-советник Андрющенко опубликовал фейковые фото с избирательных участков
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Christin Hume / Unsplash

Экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале несколько фотографий, на которых запечатлены передвижные участки для досрочного голосования на выборах президента России в Херсонской области. На снимки попали работники комиссий и урны, на которых написано «Выборы Путина».

На самом деле фото, опубликованные Андрющенко, были изменены в фотошопе. На оригинальных снимках, размещенных в СМИ, на урнах написано одно слово «выборы».

В администрации Херсонской области прокомментировали пост экс-советника бывшего мэра Мариуполя, назвав опубликованные материалы фотошопом. «На что рассчитывали создатели этого шедевра, непонятно. На официальных каналах есть оригиналы, где отчетливо видно, что написано на урнах. Досрочное голосование в России проходит с соблюдением всех норм, законов и правил избирательного процесса. За легитимностью следят наблюдатели», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Информация о том, что на мобильных избирательных участках в Херсонской области агитируют голосовать за Владимира Путина с помощью урн с надписью «Выборы Путина», не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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