Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:37, 6 марта 2024Силовые структуры

Бывшего российского курсанта осудили за госизмену

Бывшего российского курсанта осудили на 12 лет за госизмену

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Второй Западный окружной военный приговорил к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа бывшего курсанта командного училища Владислава Бояршинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе следствия мужчина свою вину признал, суд счел это смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Суд признал Бояршинова виновным в сборе информации, которая могла быть использована против безопасности России. Другие подробности дела не приводятся.

В конце февраля суд заочно приговорил к пожизненному сроку российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) за госизмену. Предположительно, сейчас мужчина находится на территории Украины, но в случае задержания проведет срок в колонии особого режима.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдеп заявил о военных сюрпризах Украины для победы. Чем Киев может удивить Российскую армию?

      В США назвали условие для переговоров с Россией

      В ВСУ предрекли появление некомпетентных командиров из-за Зеленского

      Бывшего российского курсанта осудили за госизмену

      Модель OnlyFans снялась в бюстгальтере с перьями

      Инженерный танк на базе Т-90 заметили в зоне СВО

      Пушилин назвал переоцененными переданные ВСУ танки Abrams

      Найденная в парке записка расстроила пользователей сети

      Россиянка заплатила 400 тысяч рублей за all inclusive и пожалела

      Девушка отказалась от планов создать ядерную бомбу и ушла в порно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше