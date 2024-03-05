Бывшего российского курсанта осудили за госизмену

Бывшего российского курсанта осудили на 12 лет за госизмену

Второй Западный окружной военный приговорил к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа бывшего курсанта командного училища Владислава Бояршинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе следствия мужчина свою вину признал, суд счел это смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Суд признал Бояршинова виновным в сборе информации, которая могла быть использована против безопасности России. Другие подробности дела не приводятся.

В конце февраля суд заочно приговорил к пожизненному сроку российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) за госизмену. Предположительно, сейчас мужчина находится на территории Украины, но в случае задержания проведет срок в колонии особого режима.