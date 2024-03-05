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05:10, 5 марта 2024Мир

Во Франции осудили пропажу денежной помощи ЕС на Украине

Политик Филиппо: 16 миллиардов евро из помощи ЕС бесследно исчезли на Украине
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuter

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал пропажу более 10 миллиардов евро из финансовой помощи Украине от Евросоюза. Об этом он написал в социальной сети Х.

Филиппо осудил пропажу денежной помощи ЕС на Украине и напомнил, что бесследно исчезли 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза.

«О, Боже! Сегодня (президент Украины Владимир — прим. "Ленты.ру") Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» — возмутился Филиппо.

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      Марина Совина
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