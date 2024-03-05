Политик Филиппо: 16 миллиардов евро из помощи ЕС бесследно исчезли на Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал пропажу более 10 миллиардов евро из финансовой помощи Украине от Евросоюза. Об этом он написал в социальной сети Х.

Филиппо осудил пропажу денежной помощи ЕС на Украине и напомнил, что бесследно исчезли 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза.

«О, Боже! Сегодня (президент Украины Владимир — прим. "Ленты.ру") Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» — возмутился Филиппо.