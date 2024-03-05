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11:46, 5 марта 2024Ценности

Леди Гага показала лицо без макияжа и с обесцвеченными бровями

Фото: @ladygaga

Американская певица и актриса Леди Гага показала фанатам естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя исполнительница предстала перед камерой, лежа на кровати в темноте. Она запечатлела себя в лонгсливе с розовым принтом и черно-белом головном уборе на резинке. Также звезда уложила волосы в две симметричные косы.

Кроме того, знаменитость обесцветила брови и отказалась от макияжа. «Пишу тексты ночью в постели», — указала она в подписи к снимку.

В феврале американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) снялась без макияжа и с оружием в руках.

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      Алина Гостева
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