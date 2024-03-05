Названы районы Москвы с сильнее всего подешевевшим жильем

В Северо-Восточном округе Москвы заметно подешевело жилье

За месяц средняя стоимость квартир в новостройках комфорт-класса в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы заметно подешевела. Районы столицы с сильнее всего подешевевшим жильем назвали эксперты агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», передает РБК.

В феврале средняя стоимость объекта в указанном сегменте на территории Старой Москвы составила 15 миллионов рублей, что на 1,6 процента меньше январского показателя. В Северо-Восточном АО снижение составило 4,4 процента, до 14,1 миллиона рублей.

Вторе место в рейтинге районов-лидеров по снижению цен занял Юго-Западный АО, где новостройки подешевели на 4,3 процента, до 11,8 миллиона. Третья строчка досталась Зеленоградскому АО — минус 4,2 процента, до 10,3 миллиона. За ними следуют Западный АО (минус 3,6, до 17,1 миллиона рублей) и Северный АО (минус 0,6 процента, до 15, 6 миллиона).

Ранее эксперты назвали районы Москвы с квартирами стоимостью до 10 миллионов рублей. Больше всего таких объектов экспонируется в районе Сосенское.