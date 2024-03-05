Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:26, 6 марта 2024Мир

Посольство ответило на попытку Украины сорвать гастроли Большого театра в Сеуле

Посольство: надеемся, Украине не сможет сорвать гастроли Большого театра в Сеуле

Посольство России назвало бестактными попытки украинских и европейских дипломатов сорвать гастроли Большого театра в Сеуле. Об этом сообщает ТАСС.

«К грубым выходкам украинских дипломатов и их европейских коллег можно было бы уже привыкнуть, но на этот раз они превзошли сами себя», — говорится в заявлении посольство. Там выразили надежду, что корейские власти не пойдут на требования украинцев и европейцев не откажутся от приезда Большого театра и примы-балерины театра Светланы Захаровой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдеп заявил о военных сюрпризах Украины для победы. Чем Киев может удивить Российскую армию?

      Владелец бара предложил туристке выпить и изнасиловал ее в туалете

      Посольство ответило на попытку Украины сорвать гастроли Большого театра в Сеуле

      Президент Аргентины намекнул на свой визит на Украину

      Переспавший с пятью тысячами женщин порноактер пожаловался на депрессию

      Нежеланию Германии поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus нашли объяснение

      В Германии выступили с предупреждением по Украине после слов Шольца

      В США назвали условие для переговоров с Россией

      В ВСУ предрекли появление некомпетентных командиров из-за Зеленского

      Бывшего российского курсанта осудили за госизмену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше