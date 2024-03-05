Посольство ответило на попытку Украины сорвать гастроли Большого театра в Сеуле

Посольство: надеемся, Украине не сможет сорвать гастроли Большого театра в Сеуле

Посольство России назвало бестактными попытки украинских и европейских дипломатов сорвать гастроли Большого театра в Сеуле. Об этом сообщает ТАСС.

«К грубым выходкам украинских дипломатов и их европейских коллег можно было бы уже привыкнуть, но на этот раз они превзошли сами себя», — говорится в заявлении посольство. Там выразили надежду, что корейские власти не пойдут на требования украинцев и европейцев не откажутся от приезда Большого театра и примы-балерины театра Светланы Захаровой.