В Яндекс Путешествиях рассказали о возможности оплаты отелей в России по частям

Яндекс Путешествия: 56 процентов россиян заинтересованы в оплате поездок частями

Более половины россиян (56 процентов) заявили, что заинтересованы в оплате путешествия частями. Такие данные предоставил сервис Яндекс Путешествия, который провел опрос среди более чем 1200 человек и выявили ключевые факторы и потребности, касающиеся планирования и оплаты поездок россиян.

В частности, опрос показал, что 51 процент респондентов начинают планировать свои путешествия более чем за три месяца до выезда, при этом 26 процентов участников опроса выделяют больше месяца на подготовку к поездке.

Более половины (62 процента) респондентов совершают по одному путешествию в год, еще 31 процент предпочитают путешествовать два-три раза ежегодно.

В целом, 93 процента участников опроса отметили, что на бронирование жилья во время поездок они тратят до половины своего общего бюджета путешествия.

За счет личных сбережений финансируют свое путешествие 84 процента респондентов.

Кроме того, 72 процента участников опроса из-за ограниченного бюджета отказывались от путешествия или посещали меньше направлений за одну поездку.

Как отметили в Яндекс Путешествиях, эти данные явно указывают на растущую потребность путешественников в новых и гибких способах оплаты, а также отражают их предпочтения и финансовые стратегии при планировании поездок.

Сейчас пользователи Яндекс Путешествий получили возможность забронировать российские отели с оплатой частями за целый год до планируемого отдыха. Теперь можно поехать за город с друзьями на выходные или всей семьей на море, а большую часть суммы заплатить, когда будет удобно.

Разбить оплату на несколько месяцев можно с помощью сервиса Яндекс Сплит. Он позволяет разделить платеж на два, четыре или шесть месяцев. Первая сумма списывается с карты сразу, оставшиеся — по установленному графику.

В Яндекс Путешествиях доступен Сплит на два месяца без переплат и варианты на более долгий срок — с комиссией.