Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что во вторник, 5 марта, местами в северо-восточных районах российского региона ожидается пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей Краснодарского края соблюдать меры безопасности. «Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев», — говорится в сообщении.

Также сотрудники МЧС напомнили, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. «По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — добавили в ведомстве.

Ранее в марте движение поездов по Крымскому мосту открыли после длительного перерыва. В общей сложности задержка длилась около восьми часов.