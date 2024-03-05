Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:53, 5 марта 2024Бывший СССР

Российский оператор БПЛА рассказал о слабом места танка Abrams

Российский военный с позывным Рассвет рассказал о слабом месте танка Abrams

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российский военный, оператор БПЛА с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил танк Abrams и какие у техники слабые места. Его слова передает в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его», — сообщил боец, добавив, что с помощью второго дрона получилось вывезти машину из строя.

«Бить прицельно в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, "разувать" и стараться бить под башню. Работать быстро и четко, слаженно», — рассказал Рассвет.

По его мнению, украинские военнослужащие, видимо, считали себя неуязвимыми — танк ехал медленно и по открытой местности. «А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно» — отметил военнослужащий.

Ранее журнал Forbs также сообщал, что стало известно об уничтожении лучших бронемашин США под Авдеевкой. Автор материала утверждал, что дефицит артиллерии в 47-й бригаде вынуждает ее вести бой вблизи, рискуя М-1, М-2 и штурмовыми орудиями.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области. Украина уже пыталась ударить по этому объекту

      В парламенте Азербайджана предложили провести военную операцию в Армении

      Раскрыт гонорар Шнурова за концерт в «Лужниках»

      В российском регионе объявили авиационную опасность из-за дронов ВСУ

      В Москве строители устроили массовую драку и попали на видео

      Пожар на нефтебазе под Белгородом после атаки БПЛА попал на видео

      Crew Dragon с россиянином пристыковался к МКС

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Бывшая медсестра заработала 26 миллионов рублей с помощью божества

      Аршавин высказался о внедрении синих карточек в футболе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше