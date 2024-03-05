Российский оператор БПЛА рассказал о слабом места танка Abrams
Российский военный, оператор БПЛА с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил танк Abrams и какие у техники слабые места. Его слова передает в своем Telegram-канале Министерство обороны России.
«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его», — сообщил боец, добавив, что с помощью второго дрона получилось вывезти машину из строя.
«Бить прицельно в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, "разувать" и стараться бить под башню. Работать быстро и четко, слаженно», — рассказал Рассвет.
По его мнению, украинские военнослужащие, видимо, считали себя неуязвимыми — танк ехал медленно и по открытой местности. «А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно» — отметил военнослужащий.
Ранее журнал Forbs также сообщал, что стало известно об уничтожении лучших бронемашин США под Авдеевкой. Автор материала утверждал, что дефицит артиллерии в 47-й бригаде вынуждает ее вести бой вблизи, рискуя М-1, М-2 и штурмовыми орудиями.