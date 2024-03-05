Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:47, 5 марта 2024Мир

Шольца назвали лучшей фигурой на шахматной доске Путина из-за утечки разговора

FT: поставки Taurus из ФРГ на Украину под угрозой после утечки разговора военных
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц стал «лучшей фигурой на шахматной доске» президента России Владимира Путина после утечки разговора немецких военных об атаках на Крымский мост. В то же время поставка ракет Taurus на Украину из ФРГ оказалась под угрозой, сообщает Financial Times (FT).

«Послание Олафа Шольца на прошлой неделе было ясным: Берлин не будет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, потому что для их программирования на Украину придется отправить немецких солдат, а это означает, что Германия будет втянута в конфликт с Россией», — приводит издание слова лидера ФРГ.

Перехваченный разговор между офицерами показал, что украинские военные могут «управлять ракетами Taurus без немецких "сапог на земле"», подчеркивает оппозиция Шольца.

Официальный представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) по иностранным и оборонным вопросам Иоганн Вадефул отметил, что Шольц «стал лучшей фигурой на шахматной доске [президента России Владимира] Путина». Он объяснил это отказом канцлера от поставок ракет Украине и негодованием немецкого общества из-за опубликованного диалога военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      Минобороны Германии начало дисциплинарное расследование в связи с утечкой

      Объяснена величайшая загадка астрономии

      Верховная Рада отменила все заседания на неделе

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      В Азербайджане раскрыли судьбу заблудившегося армянского военного

      Российская экспедиция нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      Россиянам предрекли сокращение рабочего времени

      Госдолг Китая рекордно вырос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше