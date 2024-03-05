Шольца назвали лучшей фигурой на шахматной доске Путина из-за утечки разговора

FT: поставки Taurus из ФРГ на Украину под угрозой после утечки разговора военных

Канцлер Германии Олаф Шольц стал «лучшей фигурой на шахматной доске» президента России Владимира Путина после утечки разговора немецких военных об атаках на Крымский мост. В то же время поставка ракет Taurus на Украину из ФРГ оказалась под угрозой, сообщает Financial Times (FT).

«Послание Олафа Шольца на прошлой неделе было ясным: Берлин не будет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, потому что для их программирования на Украину придется отправить немецких солдат, а это означает, что Германия будет втянута в конфликт с Россией», — приводит издание слова лидера ФРГ.

Перехваченный разговор между офицерами показал, что украинские военные могут «управлять ракетами Taurus без немецких "сапог на земле"», подчеркивает оппозиция Шольца.

Официальный представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) по иностранным и оборонным вопросам Иоганн Вадефул отметил, что Шольц «стал лучшей фигурой на шахматной доске [президента России Владимира] Путина». Он объяснил это отказом канцлера от поставок ракет Украине и негодованием немецкого общества из-за опубликованного диалога военнослужащих.