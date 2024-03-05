Шольца назвали лучшей фигурой на шахматной доске Путина из-за утечки разговора
Канцлер Германии Олаф Шольц стал «лучшей фигурой на шахматной доске» президента России Владимира Путина после утечки разговора немецких военных об атаках на Крымский мост. В то же время поставка ракет Taurus на Украину из ФРГ оказалась под угрозой, сообщает Financial Times (FT).
«Послание Олафа Шольца на прошлой неделе было ясным: Берлин не будет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, потому что для их программирования на Украину придется отправить немецких солдат, а это означает, что Германия будет втянута в конфликт с Россией», — приводит издание слова лидера ФРГ.
Перехваченный разговор между офицерами показал, что украинские военные могут «управлять ракетами Taurus без немецких "сапог на земле"», подчеркивает оппозиция Шольца.
Официальный представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) по иностранным и оборонным вопросам Иоганн Вадефул отметил, что Шольц «стал лучшей фигурой на шахматной доске [президента России Владимира] Путина». Он объяснил это отказом канцлера от поставок ракет Украине и негодованием немецкого общества из-за опубликованного диалога военнослужащих.