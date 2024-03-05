Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к украинскому олигарху Коломойскому

В Адыгее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к олигарху Коломойскому

Кошехабльский районный суд Адыгеи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему губернатору Днепропетровской области Украины, олигарху Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что Коломойский и связанные с ним лица вели экстремистскую деятельность, а также занимались финансированием вооруженных формирований Украины. В связи с этим было принято решение об обращении в доход государства имущества фигурантов.

В федеральную собственность взыскали 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг» стоимостью свыше 5,1 миллиарда рублей. Ежегодная выручка предприятий составляет 1,7 миллиарда рублей. Также были изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы, 494 земельных участка во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях.