В Казани реконструируют комплекс зданий фабрики Алафузова

В Казани реконструируют комплекс зданий фабрики семьи Алафузовых

В Казани реконструируют уникальное наследие семьи Алафузовых — фабрику, чья площадь составляет более 80 тысяч квадратных метров, сообщается в пресс-релизе агентства Plan The Best, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Эта территория имеет историческое значение для города и считается важным местом переплетения Востока и Запада. Проект ориентирован на создание устойчивого социально-экономического пространства, его главная цель — превратить бывшую промышленную территорию в насыщенный и мультифункциональный «город в городе».

Предполагается, что обновленная фабрика станет мультикультурным местом Казани. Это будет не только туристический центр, но и площадка для реализации перспективных проектов, способствующих развитию креативных индустрий как внутри страны, так и со странами-партнерами.

В планах проекта реставрация дома Котелова, усадьбы XIX века. Это старинное, двухэтажное здание с колоннами и портиком. Внутри исторического памятника создадут музей семьи Алафузовых и библиотеку. Вторым зданием, которое будет реконструировано, станет красильно-отделочная фабрика: в ней откроют международную языковую школу и кампус корпоративных университетов. Ярким дополнением станет многофункциональный зал на 300 мест, который соединят с корпусом бетонным мостом.

Всего будут реконструированы 12 зданий, которые не являются объектами культурного наследия. Например, в нежилом здании рядом с домом Котелова разместится детский центр со своим садом-руиной. Там же расположится гильдия креативных индустрий с различными шоу-румами, кафе и офисами.