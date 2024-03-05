В Китае нарастили расходы на оборону

Bloomberg: Си Цзиньпин продолжил рост расходов на оборону

Председатель КНР Си Цзиньпин нарастил расходы на оборону, сделав их самым крупными за последние пять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Китайский лидер Си Цзиньпин установил крайний срок до 2027 года, чтобы вооруженные силы его страны стали "силой мирового класса" (которая, по словам его дипломатов, сосредоточена на обороне), однако растут сомнения относительно того, не препятствует ли коррупция этим амбициям», — отмечается в материале.

В частности, военные расходы Китая вырастут на 7,2 процента. Как отмечают авторы материала со ссылкой на разведку США, рост расходов связан с коррупцией в армии, которая прежде всего касается ракетных войск и военно-промышленного комплекса Китая. В связи с этим, Пекин может отказаться от проведения крупных военных учений в ближайшее время.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к войне и будет продолжать осуществлять патрулирование вокруг Тайваня.