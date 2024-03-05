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09:00, 5 марта 2024Мир

В Китае нарастили расходы на оборону

Bloomberg: Си Цзиньпин продолжил рост расходов на оборону
СюжетМинобороны:

Фото: Florence Lo / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин нарастил расходы на оборону, сделав их самым крупными за последние пять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Китайский лидер Си Цзиньпин установил крайний срок до 2027 года, чтобы вооруженные силы его страны стали "силой мирового класса" (которая, по словам его дипломатов, сосредоточена на обороне), однако растут сомнения относительно того, не препятствует ли коррупция этим амбициям», — отмечается в материале.

В частности, военные расходы Китая вырастут на 7,2 процента. Как отмечают авторы материала со ссылкой на разведку США, рост расходов связан с коррупцией в армии, которая прежде всего касается ракетных войск и военно-промышленного комплекса Китая. В связи с этим, Пекин может отказаться от проведения крупных военных учений в ближайшее время.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к войне и будет продолжать осуществлять патрулирование вокруг Тайваня.

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      Максим Габриелян
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