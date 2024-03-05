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16:10, 5 марта 2024Мир

В Китае высказались о борьбе с независимостью Тайваня

Премьер КНР Ли Цян: Пекин продолжит выступать против независимости Тайваня

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Пекин, основываясь на принятом принципе существования одного Китая, продолжит выступать против независимости Тайваня и вмешательства третьих стран в вопрос суверенитета острова. Об этом в ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся во вторник сессии ВСНП, сообщает Reuters.

«Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа "одного Китая", решительно выступать против независимости Тайваня и иностранного вмешательства», — заявил китайский политик.

При этом Ли Цян заявил, что Пекин заинтересован в интеграции и развитии китайской экономики «как на материке, так и на острове», что должно стать еще одним шагом для «национального возрождения» Китая.

Ранее сообщалось, что Ли Цян опустил формулировку о «мирном воссоединении» с Тайванем в ходе своего выступления на ВСНП.

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      Виктория Кондратьева
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