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14:34, 5 марта 2024Силовые структуры

В Москве возбудили дело из-за массовой драки мигрантов в ЖК

СК: в Москве возбудили дело о хулиганстве из-за массовой драки мигрантов
СюжетМассовые драки в Москве

Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В Москве возбудили дело из-за массовой драки строителей в ЖК. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, дело возбуждено по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Следователи устанавливают всех причастных к произошедшему.

Ранее появилась видеозапись со стройплощадки. На кадрах было видно несколько десятков человек в спецовках. В центре событий находились две группы сцепившихся друг с другом мигрантов. Происходящее сопровождалось громкими выкриками.

Конфликт начался с перепалки рабочих, один из которых стал угрожать другому. Некоторые из участников драки были вооружены обрезками металлической трубы. Нескольких человек госпитализировали.

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      Екатерина Кашурникова
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