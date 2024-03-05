В Москве возбудили дело из-за массовой драки мигрантов в ЖК

СК: в Москве возбудили дело о хулиганстве из-за массовой драки мигрантов

В Москве возбудили дело из-за массовой драки строителей в ЖК. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, дело возбуждено по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Следователи устанавливают всех причастных к произошедшему.

Ранее появилась видеозапись со стройплощадки. На кадрах было видно несколько десятков человек в спецовках. В центре событий находились две группы сцепившихся друг с другом мигрантов. Происходящее сопровождалось громкими выкриками.

Конфликт начался с перепалки рабочих, один из которых стал угрожать другому. Некоторые из участников драки были вооружены обрезками металлической трубы. Нескольких человек госпитализировали.