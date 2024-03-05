В Пентагоне рассказали о беспокойстве из-за кораблей на границе США и России

Вице-адмирал Готье: российские корабли в Беринговом проливе беспокоят США

Увеличение российского судоходства через Берингов пролив вызывает беспокойство у США, заявил вице-адмирал ВМС США Питер Готье. Его слова приводит ТАСС.

Как считает военачальник, увеличение числа кораблей несет для Вашингтона потенциальные последствия с точки зрения безопасности. Какие именно, он не рассказал. Однако добавил, что Пентагон серьезно этим обеспокоен.

По словам Готье, за последние два года американские военные «стали свидетелями масштабного изменения российского судоходства». «Вместо обычного движения против часовой стрелки, идущего через Северный морской путь на запад вокруг Европы, а затем в другие порты, из-за санкций теперь [маршрут] изменился, и [суда] движутся по часовой стрелке на восток, а затем вниз через Берингов пролив», — рассказал вице-адмирал.

США и Россия имеют общую границу протяженностью 49 километров, которая проходит по водам Берингова пролива.