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12:50, 5 марта 2024Россия

В президентской гонке в России сохранилась интрига по второму месту

ФОМ: граждане РФ голосуют примерно одинаково за Харитонова, Даванкова и Слуцкого

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Аналитики Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) провели опрос, в котором выяснили, за кого из кандидатов в президенты России граждане страны готовы отдать свой голос на грядущих выборах.

Среди респондентов, точно решивших проголосовать, 78 процентов заявили о готовности поддержать Владимира Путина. За остальных кандидатов хотят отдать свой голос примерно одинаковое число участников опроса. Три процента — за Леонида Слуцкого, и по два процента за Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Таким образом, интрига по второму месту в президентской гонке сохраняется.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» был проведен с 1 по 3 марта 2024 года среди 1,5 тысячи граждан старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью в режиме face-to-face по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

Выборы президента России намечены на период с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. Помимо этого, в 29 регионах страны голосование будет параллельно проводиться в режиме онлайн. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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      Варвара Кошечкина
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