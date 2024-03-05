В Совфеде заявили о готовности противостоять попыткам помешать выборам извне

Сенатор: Россия полностью готова к выборам, несмотря на попытки помешать извне

Россия полностью готова к проведению предстоящих президентских выборов, несмотря на предпринимаемые извне попытки помешать этому. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны Андрей Климов, сообщает во вторник, 5 марта, ТАСС.

«Страна к выборам готова в полном объеме — и внутри территории Российский Федерации, и за ее пределами. Несмотря на все то, что делали наши недруги, чтобы помешать этому процессу», — сказал сенатор.

В то же время Климов заявил при этом, что «ни в коем случае нельзя расслабляться», поскольку «враг не просто не дремлет, он на самом деле собрал все, что можно — от политических проституток, которые сбежали за рубеж, до уже собственных дипломатов».

По его словам, «цель всех этих людей, о чем бы они ни говорили, — просто разрушить» российское государство, «разорвать его на куски и отбросить на обочину истории».

Основное голосование на выборах президента России пройдет 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.