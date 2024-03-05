В ВСУ назвали необходимой проверку данных об использовании США F-35 на Украине

Спикер ВС ВСУ Игнат: данные об использовании США F-35 на Украине проверят

Данные об использовании США истребителей F-35 на Украине для выявления российских зенитных комплексов (ЗРК) требуют проверки. Об этом заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает ТАСС.

«У нас много экспертов, диванных и каких хочешь, которые "запускают" на Украину различную авиацию. Поэтому надо очень осторожно смотреть», — заявил он.

При этом Игнат назвал необходимой проверку данной информации, так как о ней говорят чиновники и представители власти.

Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что F-35 искали объекты ЗРК российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. В ответ на это в Пентагоне сообщили, что Вашингтон не применяет самолеты на Украине.