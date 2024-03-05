Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 5 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали необходимой проверку данных об использовании США F-35 на Украине

Спикер ВС ВСУ Игнат: данные об использовании США F-35 на Украине проверят

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Данные об использовании США истребителей F-35 на Украине для выявления российских зенитных комплексов (ЗРК) требуют проверки. Об этом заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает ТАСС.

«У нас много экспертов, диванных и каких хочешь, которые "запускают" на Украину различную авиацию. Поэтому надо очень осторожно смотреть», — заявил он.

При этом Игнат назвал необходимой проверку данной информации, так как о ней говорят чиновники и представители власти.

Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что F-35 искали объекты ЗРК российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. В ответ на это в Пентагоне сообщили, что Вашингтон не применяет самолеты на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

      Три города Украины вошли в топ-5 самых криминальных городов Восточной Европы

      Поляки стали выдавать себя за украинцев и белорусов при получении штрафов

      Россиянин попытался заехать в квартиру на белом коне и получил выговор от жены

      На Украине отказались сравнивать свою оборону с Великой китайской стеной

      Разработаны жидкие кристаллы для роботов будущего

      В России учительница унизила школьника из-за «купленной за три копейки» одежды

      В ВСУ назвали необходимой проверку данных об использовании США F-35 на Украине

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      В Подмосковье после поступления младенца с переломами в больницу завели дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше