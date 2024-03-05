Военные оценили ролик о заминированной шоколадке в зоне СВО

Участники СВО рассказали, что ВСУ минируют еду, фонарики и снаряжение

Участники специальной военной операции (СВО) рассказали, что им известны случаи, когда взрывчатку находили в упаковках от еды, которую минируют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Так они в разговоре с Telegram-каналом Daily Storm отреагировали на появившийся в соцсетях ролик о якобы заминированной шоколадке.

Боец из медицинской роты Андрей рассказал, что лично не находил заминированную еду, однако вспомнил случаи, когда ВСУ минировали пачки сока, книги и другие предметы. «Меня подобная участь обходит стороной, главное правило — это включать голову и не трогать вещи, о происхождении которых тебе неизвестно», — добавил он.

Другой боец посоветовал не трогать найденные в зоне СВО фонарики и снаряжение. «По поводу еды: случаев минирования лично не встречал, но другие солдаты о подобных находках рассказывали», — подчеркнул он.

Еще один военнослужащий отметил, что ВСУ могут минировать даже своих павших сослуживцев. «Были такие истории, когда у оппонента в разгрузке находилась граната уже без кольца. Очень неприятный подарок. (...) В любом случае, в отношении тел механизм простой — дернул "двухсотого", если не взорвался, то дальше на свой риск можешь его трогать», — заключил военный.

Ранее в сети появился ролик, в котором боец СВО рассказывает о заминированной шоколадке Milka. На кадрах видно, как один из военнослужащих дает сослуживцу найденную на рейде шоколадку и предлагает съесть ее вместе. Тогда командир советует не торопиться с ее употреблением и для наглядности вскрывает упаковку и сам шоколадный батончик. Внутри оказывается предмет, похожий на электродетонатор, и батарейка. При укусе, по словам военного, происходит детонация, которой достаточно, чтобы оторвать либо челюсть, либо кисть. Где снят ролик и действительно ли герои видео являются участниками СВО, достоверно неизвестно.