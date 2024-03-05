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08:50, 5 марта 2024Экономика

Зарплатные ожидания россиянок оказались гораздо ниже мужских

«Известия»: зарплатные ожидания россиянок оказались на 42 % ниже мужских

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По итогам 2023 года зарплатные ожидания женщин в России оказались на 42 процента ниже в сравнении с мужскими — 52 против 74 тысяч рублей. О значительной разнице в требованиях к окладам сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные мартовского исследования рекрутинговой платформы HeadHunter (HH).

Таким образом, зарплатные ожидания россиянок в прошлом году оказались на 22 тысячи рублей ниже, чем у мужчин. При этом максимальный разрыв эксперты зафиксировали в сферах добычи сырья, консалтинга, сельского хозяйства, медицины и IT. В качестве одной из главных причин подобной разницы аналитики назвали меньшую нацеленность женщин на карьерный рост и необходимость совмещения бытовых обязанностей с рабочими.

В то же время у россиянок старшего возраста разрыв в зарплатных ожиданиях с мужскими оказался больше, чем у представительниц молодого поколения. Женщины в категории от 41 до 50 лет просят у работодателей в среднем на 38 тысяч, или 62 процента, меньше, чем мужчины в том же возрасте. В свою очередь, девочки 14-18 лет рассчитывают на оклад лишь на 5 тысяч ниже, чем их сверстники.

Ранее директор по аналитике и Data Science «Работа.ру» Елена Артемьева заявила, что зарплатные предложения соискателей на российском рынке труда к настоящему времени увеличились на 18,5 процента. При этом самые стремительные темпы роста окладных требований были зафиксированы в сфере красоты и здоровья (плюс 27 процентов).

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      Анатолий Акулов
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