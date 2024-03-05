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09:48, 5 марта 2024Бывший СССР

Кличко спросили о возможности заменить Зеленского

Мэр Киева Кличко: создавать картель против Зеленского было бы ошибкой

Фото: Florion Goga / Reuters

Создавать на Украине политический блок, который бы боролся за власть с нынешним главой государства Владимиром Зеленским и мог бы его заменить, было бы большой ошибкой. Об альтернативе украинскому президенту журналисты газеты La Repubblica спросили мэра Киева Виталия Кличко.

«Было бы большой ошибкой создавать сегодня картель против Зеленского. Напротив, со стороны Зеленского было бы очень мудро объединить все силы вокруг себя (...). Сначала мы должны выиграть войну и защитить страну. Затем нашей главной задачей станет восстановление страны демократическим путем», — заявил мэр украинской столицы.

Он добавил, что на время конфликта в стране не должно проводиться никаких выборов, а сохранение Зеленским президентских полномочий по истечению президентского срока — легитимно.

В ходе интервью Кличко также высказался о снятии с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По его словам, Зеленский должен был публично обосновать свое решение перед гражданами, но не сделал этого.

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