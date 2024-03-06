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14:55, 6 марта 2024Среда обитания

«Леруа Мерлен» прокомментировала сообщения о ребрендинге

«Леруа Мерлен» заявила, что не собирается делать ребрендинг

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компания «Леруа Мерлен Восток» опровергла информацию о ребрендинге после смены названия юрлица. Об этом стало известно каналу «360».

В пресс-службе ретейлера заявили, что компания проводит ряд внутренних изменений в рамках передачи управления локальному менеджменту. О намерении сделать это было объявлено в марте 2023 года. При этом речь о ребрендинге не идет, а работа продолжается в штатном режиме.

«Процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — подчеркнули представители «Леруа Мерлен Восток».

Ранее сообщалось, что 5 марта юридическое наименование общества с ограниченной ответственностью «Леруа Мерлен Восток» было изменено на ООО «Ле Монлид».

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      Александра Качан
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